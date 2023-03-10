Бывший скаут Арсенала и Эвертона Павел Кучеров прокомментировал ничейный результат в матче между Шахтером и Фейеноордом в 1/8 финала Лиги Европы.

"Выпадал ли кто-то из игры Шахтера? Думаю, нет. Возможно, Йовичевич ожидал, что команда сможет больше противостоять Фейеноорду и играть в более атакующий футбол, но этого не случилось. Средняя линия Шахтера должна была сыграть агрессивнее и больше на атаку.

Курьезный гол Ракицкого в видеообзоре матча Шахтер – Фейеноорд – 1:1

Мудрик в Шахтере был ведущим игроком. Однозначно он бы помог Шахтеру. Тем более вчерашняя игра подходит Мудрику, он мог бы использовать пространство и свои скоростные качества. С ним игра Шахтера в атаке была бы совсем другая и более опасная. Фейеноорду было бы намного тяжелее, им все время пришлось оглядываться назад", – поделился Кучеров в интервью Fanday.

К слову, Шахтер и Фейенорд расписали ничью (1:1) – на гол Ракицкого забитым мячом ответил Бульяуде. Ответный матч состоится 16 марта.

Шахтер не удержал победу над Фейеноордом: удивительный гол Ракицкого, феноменальный Трубин и провальный резервист