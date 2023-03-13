Чезаре Пранделли решил отказаться от всех предложений по поводу работы и сосредоточиться на воспитании своих внуков.

Чезаре Пранделли объявил о завершении тренерской карьеры. Последний раз он работал наставником Фиорентины в сезоне 2020/21, тогда посреди сезона он решил подать в отставку.

Манчини хочет вызвать в сборную Италии форварда из чемпионата Аргентины

Выступая в программе Radio Anch’Io Sport на Radio 1, Пранделли сказал: "Мне часто поступают предложения по поводу работы, но на данный момент единственная скамья, о которой я мечтаю, находится в парке – я вижу себя на ней вместе со своими внуками. Сейчас я хочу просто жить и наслаждаться жизнью".

В своей тренерской карьере 65-летний Пранделли успел поработать с Аталантой, Лечче, Вероной, Венецией, Пармой, Ромой, Фиорентиной, Галатасараем, Валенсией, Аль-Насром, Дженоа и сборной Италии. Под его руководством "Скуадра Адзурра" выиграла серебряные медали на Евро-2012 и не смогла выйти из группы на ЧМ-2014.

Ювентус одержал зрелищную победу над Сампдорией в матче с 6 голами, Рома в сумасшедшей перестрелке уступила Сассуоло