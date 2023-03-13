В возрасте 35 лет вратарь Брюгге Симон Миньоле принял решение о завершении международной карьеры. Об этом информирует официальный сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Бронзовый призер чемпионата мира объявил о завершении международных выступлений

Миньоле успел сыграть за "красных дьяволов" всего лишь 35 матчей. Он дебютировал за сборную 25 марта 2011 года под руководством Жоржа Лекенса в победном для своей команды матче над Австрией (2:0).

Миньоле представлял сборную Бельгии на трёх чемпионатах мира (в 2014, 2018 и 2022 годах) и двух чемпионатах Европы (в 2016 и 2020 годах). Однако Симон так и не смог вытеснить из основного состава Тибо Куртуа.