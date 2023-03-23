Экс-вратарь сборной Англии Бен Фостер подписал контракт с Рексемом, клубом из Северного Уэльса. Об этом информирует официальный сайт "красных драконов". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Англии завершил карьеру, отказав самому богатому клубу мира

В 2005 году Фостер уже защищал цвета Рексема, находясь в аренде из Сток Сити. Тогда же Фостер помог команде выиграть трофей Английской футбольной лиги.

"Когда я приходил сюда впервые, то Рексем был для меня трамплином в дальнейшей карьере. Если бы мне 18 лет назад сказали, что у меня будет такая карьера, я бы, наверное, не поверил. Я многим обязан Рексему", – отметил Фостер, который после успешного выступления на Ипподром Граунд подписал контракт с Манчестер Юнайтед.

В сентябре 2022 года Фостер объявил о завершении карьеры, отказав перед этим Ньюкаслу по семейным обстоятельствам. Позже Ньюкасл в качестве свободного агента подписал Лориса Кариуса.