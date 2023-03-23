31-летний футболист принял это решение из-за травм, которые в последнее время не давали ему играть. В ноябре Врсалько расторг контракт с Олимпиакосом, а сейчас объявил о завершении профессиональной карьеры. В дальнейшем он планирует стать футбольным агентом. Об этом сообщает Germanijak.

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Врсалько – воспитанник загребского Динамо. В течение карьеры он представлял такие клубы как Дженоа, Сассуоло, Атлетико и Олимпиакос. В составе Динамо защитник четырежды становился чемпионом Хорватии, дважды выигрывал Кубок страны и один раз – Суперкубок. С мадридским клубом хорват выиграл чемпионат Испании и стал победителем Лиги Европы в 2018 году.

В составе сборной Хорватии Врсалько провел 48 матчей. На ЧМ-2018 вместе с командой он завоевал серебряные медали, уступив в финале турнира сборной Франции (2:4).

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