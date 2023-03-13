Экс-защитник Черноморца Манджрекар Джеймс будет выступать в канадской Премьер-лиге. 29-летний футболист в статусе свободного агента подписал контракт с командой Фордж, сообщает официальный сайт клуба из Гамильтона.

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Об условиях и сроках соглашения не сообщается.

Напомним, Джеймс начинал футбольную карьеру в Канаде, но летом 2012 года покинул Северную Америку, после чего в течение 10,5 лет играл в Европе – в клубах из Венгрии, Греции и Дании. В феврале 2022-го перешел в Черноморец на правах аренды из Вайле, однако из-за войны не провел за "моряков" ни одного матча и вернулся в датский клуб. В июле стал полноценным игроком одесситов.

В начале февраля 2023-го Манджрекар покинул Черноморец, расторгнув контракт по семейным обстоятельствам.

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