Еще один украинец попробует легионерского хлеба.

Воспитанник Динамо Евгений Опанасенко продолжит карьеру в Вальмиере, сообщает пресс-служба латвийского клуба.

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О сроках и условиях контракта с 19-летним защитником не сообщается.

Напомним, Опанасенко – воспитанник Динамо. Выступал за U-19. С июля 2022 года находился без команды.

К слову, за Вальмиеру уже выступает два украинца – полузащитник Иван Желизко и защитник Роман Якуба (в аренде).

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