Экс-защитник Динамо официально перебрался в Европу
11 марта 08:58 - Читати українською
Еще один украинец попробует легионерского хлеба.
Воспитанник Динамо Евгений Опанасенко продолжит карьеру в Вальмиере, сообщает пресс-служба латвийского клуба.
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О сроках и условиях контракта с 19-летним защитником не сообщается.
Напомним, Опанасенко – воспитанник Динамо. Выступал за U-19. С июля 2022 года находился без команды.
К слову, за Вальмиеру уже выступает два украинца – полузащитник Иван Желизко и защитник Роман Якуба (в аренде).
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