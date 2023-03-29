В товарищеском матче между Марокко и Перу не было голов, зато хватало эмоций.

Этот поединок имел все шансы остаться без внимания большей части футбольных болельщиков. Однако грустные нули на табло отошли на второй план, ведь на поле было по-настоящему горячо.

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В конце игры очередную атаку марокканцев остановили только фолом. Карлос Самбрано сбил Софьяна Буфаля, после чего решил ударить соперника, уже лежавшего на газоне. Тот в ответ отмахнулся. Эмоции вспыхнули, и команды устроили массовую потасовку. Арбитрам удалось унять футболистов. Оба зачинщика получили по красной карточке.

К слову, Карлоса Самбрано в своей карьере имеет украинский период. Перуанец принадлежал Динамо с 2018 по 2020 год, но так и не сыграл за киевскую команду в официальных матчах.