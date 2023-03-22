"Я очень рад, что подписал контракт с Вартой. Я уже так соскучился по футболу, поэтому не могу дождаться, когда вернусь на поле. К сожалению, тренер Динамо не слишком на меня рассчитывал. Были и травмы, но в последнее время я не отдыхал, а упорно тренировался и ждал своего шанса.

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От первой тренировки с Вартой сложилось впечатление, что я в этой команде уже несколько лет. Я действительно сразу попал в команду и чувствую себя здесь очень хорошо. Сотрудничество с игроками и тренерским штабом было отличным с самого начала.

Я постараюсь дать команде много качества и динамики на фланге. Верю, что после моих навесов мои партнеры будут иметь много шансов забить", – поделился Костевич в комментарии на официальном сайте Варты.

Добавим, что Владимир стал игроком Динамо в 2020 году, но так и не дебютировал за киевлян. В конце 2021 года Костевич перебрался в Рух на правах аренды, но уже 31 декабря вернулся в "бело-синих". В феврале этого года защитник стал игроком Варты, разорвав контракт с Динамо.

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