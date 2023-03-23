Боян Кркич так и не дождался получения предложения от какого-либо клуба после завершения контракта с Виссел Кобе.

Экс-вингер Барселоны Боян Кркич принял решение о завершении карьеры. Об этом испанец сербского происхождения сообщил на созванной пресс-конференции, информирует официальный Твиттер Барселоны.

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32-летний вингер успел поиграть за Барселону, Рому, Милан, Аякс, Сток Сити, Майнц, Алавес, Монреаль Импакт и Виссел Кобе. В составе сборной Испании Кркич провёл 1 матч в 2008 году.

Самый знаменитый гол Бояна в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2009/10 между Барселоной и Интером так и не был засчитан. При счёте 1:0 в пользу Барселоны Кркич отправил мяч в ворота "нерадзурри" на 90+2-й минуте, но судейская бригада сочла, что за мгновение до этого партнёр Бояна – Яя Туре – подыграл себе рукой.

На пресс-конференции Кркич заявил, что проведёт прощальный матч за сборную Каталонии.

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