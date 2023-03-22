Бывший нападающий "блаугранас" Боян Кркич принял решение повесить бутсы на гвоздь в 32 года.

Сначала планы футболиста по завершению карьеры раскрыл Жерар Пике во время стрима в Twitch. Бывший защитник подчеркнул, что церемония прощания состоится в четверг.

Озил объявил о завершении карьеры в 34 года

Сегодня же сам Кркич в Instagram анонсировал свое возвращение на Камп Ноу, что является подтверждением слов Пике. У нападающего запланирована пресс-конференция и прощание с фанатами.

Напомним, Боян подавал огромные надежды в юношеских коллективах Барселоны, где забил сотни голов. К первой команде присоединился в сезоне 2007/08 и с тех пор наиграл 163 матча за "блаугранас". Выступал за Милан, Рому и Аякс.

Далее последовал неплохой период за Сток Сити (85 поединков) и скитания по всему миру – немецкий Майнц, испанский Алавес, американский Монреаль и японский Виссел Кобе, который Кркич покинул в феврале. Также нападающий провел 1 матч за сборную Испании в 2008 году.

Дебютировал в Барселоне при Гвардиоле, а сейчас продает детскую одежду: история "израильского Месси" с украинским следом