Полузащитник Адана Демирспора Юнес Беланда подставил свою команду в поединке 25-го тура Суперлиги против Трабзонспора.

Чемпионат Турции 2022/23, 25-й тур

Трабзонспор – Адана Демирспор – 4:1

Голы: Язиджи, 8, Витор Уго, 78, Вишча, 81, Бозок, 90+4 – Ндиайе, 45+1

Удаления: Беланда, 22 (Адана Демирспор)

Трабзонспор повел в счете уже на 8 минуте, а на 22-ой Беланда подставил команду. Юнес эмоционально общался с Бруно Пересом (игроком Трабзонспора) и зачем-то решил рукой задеть соперника по лицу. Арбитр прогнозируемо показал экс-игроку Динамо красную карточку.

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Впрочем, Адана Демирспор до перерыва умудрился сравнять счет усилиями Ндиайе. Во втором тайме сказалось удаление Беланда – Витор Уго, Вишча и Бозок сделали счет 4:1 в пользу Трабзонспора.

К слову, Беланда получил уже второе удаление в этом сезоне. В общем, Юнес сыграл в 21 поединке, записав в свой актив 6 голов и 5 ассистов.

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