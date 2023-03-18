"Настал день прощания. Признаюсь, это произошло под давлением посторонних сил (в декабре диагностировали проблемы с сердцем – прим.), но я оглядываюсь назад, глядя на карьеру, которую построил. В 14 лет я ушел из дома для исполнения мечты стать футболистом. В 16 приехал в Гремио и почувствовал, что такое быть в большом клубе, а также почувствовал, что мечта стала ближе к свершению.

Экс-звезде Ливерпуля диагностировали проблемы с сердцем

В 18 мечта сбылась, а вместе с ней – незабываемый выход в Серию А! В следующем году я пережил одни из лучших моментов своей карьеры, в том числе дебют за национальную сборную Бразилии. В 2007-м я переехал в Ливерпуль, который стал частью моей жизни на 10 лет. С гордостью могу сказать, что сегодня Ливерпуль – мой дом! Я горжусь тем, что вместе со своей семьей являюсь гражданином Англии, я – скаузер.

И судьба привела меня в самый удивительный город Европы – Рим. Со всем его шармом и фанатичными болельщиками Лацио. Мне удалось вписать свое имя в историю клуба! Это были 5 прекрасных лет. В Риме мы всегда говорим "Forza Лацио". Мне чего-то не хватало для завершения карьеры, поэтому вернулся в команду своего сердца и получил привилегию надеть футболку Гремио снова.

Очевидно, я мог бы написать книгу с историями, которые пережил в этих трех клубах за 30 лет в футболе, но я здесь, чтобы поблагодарить каждого, кто помогал на этом пути: семью, друзьям, тренерам, партнерам, болельщикам. Футбол, спасибо тебе! Уверен, вы продолжите поддерживать меня и на новом этапе жизни, который вот-вот начнется", – написал Лейва в Instagram.

Лукас провел в футболке Ливерпуля 346 поединков, но получил всего 1 трофей – Кубок английской лиги. За Лацио бывший бразильский хавбек наиграл 198 матчей (2 победы в Суперкубке и 1 в Кубке Италии), а за Гремио – 39.

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