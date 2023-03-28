Экс-звезда Шахтера нашел 12 клуб в карьере
Нападающий Марсело Морено продолжает свое путешествие командами из разных уголков мира.
Опытный боливиец нашел очередное пристанище в Эквадоре, а именно в Индепендьенте дель Валье.
Экс-форвард Шахтера удостоился футболки со своим изображением в национальной сборной – особое признание для капитана
Для 35-летнего Морено это 12-й клуб в карьере. Он быстро засветился на родине, после чего последовали Бразилия, Украина, Германия, Англия, Китай, снова Бразилия и Парагвай. Форвард обошелся Шахтеру в 9 млн евро, находясь на контракте с лета 2009-го по зиму 2012 года. За этот период Морено дважды побывал в аренде – Уиган и Вердер. В общей сложности Марсело провел за "горняков" 45 матчей, забил 10 голов, отдал один ассист и возместил 6 млн продажей в Гремио.
Добавим, что новый клуб Морено является действующим обладателем Кубка Эквадора и Копа Судамерикана. Индепендьенте дель Валье будет выступать на групповом этапе Копа Либертадорес.
Самый большой провал в истории чемпионата Украины – Ахметов давал ему любую сумму, а он умышленно играл плохо