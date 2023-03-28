Опытный боливиец нашел очередное пристанище в Эквадоре, а именно в Индепендьенте дель Валье.

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Для 35-летнего Морено это 12-й клуб в карьере. Он быстро засветился на родине, после чего последовали Бразилия, Украина, Германия, Англия, Китай, снова Бразилия и Парагвай. Форвард обошелся Шахтеру в 9 млн евро, находясь на контракте с лета 2009-го по зиму 2012 года. За этот период Морено дважды побывал в аренде – Уиган и Вердер. В общей сложности Марсело провел за "горняков" 45 матчей, забил 10 голов, отдал один ассист и возместил 6 млн продажей в Гремио.

Добавим, что новый клуб Морено является действующим обладателем Кубка Эквадора и Копа Судамерикана. Индепендьенте дель Валье будет выступать на групповом этапе Копа Либертадорес.

Antes de que termine el día, ha llegado el momento de presentar a @marcelo_moreno . Bienvenido Marcelo 3️⃣️ a #UnClubDiferente pic.twitter.com/8iDgtx2VSr — Independiente del Valle (@IDV_EC) March 28, 2023

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