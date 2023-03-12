В субботу 25-й тур чемпионата Испании продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 25-й тур

Эльче – Вальядолид – 1:1

Голы: Моренте, 90+6 – Ларин, 4

Удаление: Меса, 90+10 (Вальядолид, вторая желтая карточка), Онгла, 90+12 (Вальядолид, вторая желтая карточка)

Сельта – Райо Вальекано – 3:0

Голы: Аспас, 51, 86, Сис, 54 (аг.)

Валенсия – Осасуна – 1:0

Гол: Клюйверт, 74

Нереализованный пенальти: Дуро, 90+1 (Валенсия)

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Эльче на своем поле спас ничью с Вальядолидом. Худшая команда Ла Лиги пропустила уже в дебюте встречи и весь поединок пыталась отыграться. Валенсийцы нанесли по воротам соперника 24 удара против 5 (10 против 1 в створ ворот), и добились успеха лишь на шестой добавленной минуте благодаря рикошету. На 11-й (!!!) добавленной хозяева получили численное преимущество – в течение минуты арбитр сначала удалил за вторую желтую Меса, а через мгновение два "горчичника" заработал Онгла. Однако времени, чтобы реализовать большинство, Эльче не хватило.

Сельта неожиданно разгромила Райо Вальекано. Практически равный первый тайм голов не принес. После перерыва де Томас попал в штангу, чем разозлил хозяев. Сельта в ответ забила дважды в течение трех минут (один из мячей переписали на автогол из-за рикошета от Сисса), а в конце встречи Аспас оформил дубль. Поражение не позволило Райо Вальекано подняться в зону еврокубков – мадридцы остались седьмыми, а в случае успеха конкурентов могут опуститься еще ниже.

Валенсия покинула зону вылета, одержав неожиданную победу над Осасуной. Памплонцы снова потеряли шанс зацепиться за зону еврокубков – они находились в трех очках от шестой позиции, но провели ужасный матч на Месталье. Гости наиграли всего на 0,28 ожидаемых гола.

"Летучие мыши" выглядели активнее и острее, что вылилось в гол Клюйверта на 74-й минуте. В компенсированное время хозяева могли еще и с пенальти отличиться, однако Дуро не смог прошить Эрреру – кстати, голкипер проводил 150-й матч за Осасуну. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Валенсии, благодаря которой команда поднялась на шестнадцатую строчку.

Интересно, что арбитр Хавьер Игнасио Вильянуэва первым в истории Ла Лиги отменил два удаления после вмешательства VAR. Обе показывали футболистам Осасуны – Эррере и Оросу.

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