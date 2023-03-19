Украинец дважды подряд выиграл награду лучшего игрока клуба за месяц и регулярно попадает в объективы камер.

Зинченко признан лучшим левым защитником мира – культовое издание восхищается украинцем

Не стал исключением и этот уик-энд. Арсенал в соцсетях выбрал именно Зинченко для анонса нынешнего дерби против Кристал Пэлас, которое начнется в 16:00 по Киеву. Александр запугивает соперника эмоциональной гримасой из прошлых матчей.

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Crystal Palace

2pm (UK)

️ Emirates Stadium

Premier League

LIVE coverage on https://t.co/4KJlfKW7rt pic.twitter.com/yvQdgiBrrW — Arsenal (@Arsenal) March 19, 2023

Напомним, что это дебютный сезон Зинченко в футболке Арсенала после перехода из Манчестер Сити за 35 млн евро. Украинец является одним из главных кузнецов лидерства "канониров" в АПЛ – 20 матчей, один гол и 2 ассиста.

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