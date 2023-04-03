В рамках программы понедельника в 28-м туре Серии А провели два матча. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2022/23, 28-й тур

Эмполи – Лечче – 1:0

Гол: Капуто, 62 (пен)

Удаление: Тонелли, 89 (Эмполи, за пределами поля)

Сассуоло – Торино – 1:1

Голы: Пинамонти, 36 – Санабрия, 66

Эмполи в родных стенах принимал Лечче. Уже само название команд намекало болельщикам, что лучше посмотреть сериал. Сама судьба не хотела этого матча – в раздевалке тосканцев произошел маленький пожар, однако игру перенесли всего на час.

Хозяева праздновали минимальную, но справедливую победу. Эмполи вел по ударам со счетом 14:5, наиграв на полтора ожидаемых гола, в то время как Лечче имел мизерные 0,15 xG. Забить единственный мяч в этой встрече удалось аж на 62-й минуте, да и то с пенальти – его реализовал Капуто. Франческо стал пятым бомбардиром в истории Эмполи в Серии А, отгрузив 18-й гол и сравнявшись с Антонио Ди Натале.

Программу тура закрывал поединок между Сассуоло и Торино. "Нероверди" открыли на 36-й минуте благодаря классному выстрелу Берарди - голкипер парировал, однако Пинамонти тут же сыграл на добивании. Взятие ворот было очень своевременным, ведь всего за четыре минуты до него Радоньич попал в перекладину хозяев.

На старте второго тайма Лорьенте вырвался один на один и забил второй гол в ворота туринцев, но его не засчитали из-за офсайда. Не сумев удвоить свое преимущество, хозяева пропустили вследствие подачи Лазаро на Санабрию - а на 76-й минуте "быки" могли еще и победу вырвать. Радоньич замыкал кросс на линию вратарской, но направил мяч на трибуны. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью.

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