Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко указал на своих фаворитов в составе "горняков".

"Я считаю, что Конопля – один из лучших игроков Шахтера, которые прогрессируют. Также назову Бондаря и Судакова.

Корниенко вернулся в общую группу Шахтера – защитник пропустил семь месяцев из-за страшной травмы

Для меня это ребята, которые должны постоянно играть и набираться опыта", – сказал Левченко в комментарии FanDay.

Напомним, Шахтер с треском вылетел из Лиги Европы, уступив Фейеноорду в 1/8 финала турнира с общим счетом 2:8. В чемпионате Украины дела у "горняков" идут лучше: после 17-ти туров они набрали одинаковое количество очков с СК Днепр-1, но имеют игру в запасе.

Уже сегодня, 19 марта, дончане в матче с Рухом попытаются вырваться в единоличные лидеры УПЛ. Начало встречи в 15:00.

Шахтер – Рух: анонс матча УПЛ