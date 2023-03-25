Центральный защитник Эрик Святченко подписал контракт с Динамо Хьюстон, сообщает официальный сайт американской команды.

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31-летний защитник заключил соглашение до 31 декабря 2024 года с возможностью пролонгации еще на один сезон. По информации Transfermarkt его переход обошелся представителю МЛС в 1,3 млн евро.

Напомним, Эрик – сын харьковского художника Сергея Святченко, который эмигрировал в Данию в 1990 году, где через год у него родился сын. Футбольное образование получил в системе Виборга. Почти всю профессиональную карьеру провел в составе Митьюлланда, став вторым в истории команды игроком по количеству матчей. Лишь в сезонах-2015/16 и 2016/17 он защищал цвета Селтика. За национальную сборную Дании провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

К слову, Динамо Хьюстон после 4-х туров идет в турнирной таблице Западной конференции МЛС на восьмой строчке, набрав 3 очка.

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