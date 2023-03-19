"Когда я увидел, что Шахтер начал пытаться прессинговать, то сказал сам себе: "Это – пиз**ц!". Также я не знаю, что случилось с Трубиным – как не удар, так гол. Ну, нельзя же пропускать все, что летит в ворота! Четыре мяча он просто должен был брать!

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Но если брать выступление Шахтера в целом в еврокубках, то выступили они удачно. В Лиге чемпионов неплохо играли, Ренн прошли. К тому же, у них молодая команда.

А вообще, я считаю, что Йовичевичу надо быть скромнее. Мне не понравились последние его интервью, где он жаловался на переезды, говорил, что у него молодая команда. Ему нужно признать, что в ответном матче с Фейеноордом он выбрал неправильную тактику", – сказал Сабо в комментарии FanDay.

Напомним, Шахтер после вылета из Лиги чемпионов (3 место в группе) дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где в борьбе за четвертьфинал уступил Фейеноорду с общим счетом 2:8 и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира.

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