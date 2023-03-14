– Если говорить о деньгах от трансфера Мудрика. Как они влияют на дела клуба?

– Если до этого мы говорили об операционной деятельности, о зарплатах футболистов и некоторых трансферах, то продажа Мудрика позволит нам рассчитаться с долгами. Вы же знаете об этой ситуации. ФИФА выпустила Annex 7, разрешив уйти всем иностранным футболистам. У нас образовалось много долгов, потому что мы всех в рассрочку брали. А это десятки миллионов долларов.

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Конечно, продав Мудрика, мы можем рассчитаться с клубами. Ведь с одной стороны ФИФА забрала у нас футболистов, а с другой никто не сказал нам, что за эти долги мы рассчитываться не будем. Нет. Клубы пишут, подают в ФИФА на нас. И ФИФА возвращается к нам, назначает арбитров, пытаются вести с нами переговоры по этим долгам.

Я говорю: "Вы интересные ребята. Сначала у нас забрали, а теперь говорите, чтобы мы платили. Поэтому верните нам игроков, мы их продадим и заплатим все долги". А в ответ тишина. И сейчас получается, что у нас есть один судебный процесс против ФИФА за то, что она приняла решение, полностью противоречащее всем рыночным и, в частности, футбольным нормам. Мы в суде все показали.

Но просто в СAS у ФИФА выиграть невозможно, там такая система, что технически тебе никогда не выиграть. Я по этой ситуации сделал очень много заявлений в Европе, потому что это нужно менять. Ведь ФИФА становится над законом. Чтобы вы понимали. Если вы судитесь в CAS – например, футболист против клуба, – назначается три судьи. Одна сторона назначает судью, другая также, а президент назначается двумя судьями, избранными сторонами. Президент имеет право вето на все моменты, он – председатель судебного органа.

Но когда появляется ФИФА как одна из сторон процесса, главного судью назначает CAS. А чтобы вы понимали, 80% дохода СAS идет от ФИФА, они полностью контролируют CAS, в наблюдательном совете которого сидят представители ФИФА. Как считаете, какого президента они назначат? Лояльного к ФИФА.

Потому выиграть невозможно. Поэтому мы сейчас идем в Федеральный суд [Швейцарии], в Еврокомиссию. И будем идти до конца, потому что то, что они сделали, это просто грабеж украинских клубов. И это не толерантная позиция во время войны. Когда весь цивилизованный мир нас поддерживает, а такая всем известная организация нас топит.

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Более того, они не выходят на контакты, не помогают никоим образом. Хорошо, вы здесь забираете [футболистов], но с долгами разберитесь тогда. Идите в те клубы, которым мы задолжали, говорите с ними, аннулируйте долги. ФИФА выбрала политику полного игнорирования украинских клубов и украинского футбола.

– На каком этапе этот судебный процесс сейчас?

– На следующей неделе мы подаем в Еврокомиссию, потому что ФИФА нарушила полностью антимонопольное законодательство Европы этим решением. И когда мы получим полное решение CAS, весь текст будем подавать в Федеральный суд. Но там не все кейсы принимают. Но этот судейский корпус, созданный в СAS, не разрешает это дело выиграть вообще. Поэтому будем изменять систему.

Понимаете, ФИФА – это орган, стоящий над государствами. Туда достучаться, чтобы они приняли нормальное решение, нереально. Но мы хотим, чтобы мир знал, как они поступили с украинскими клубами.

– Насчет этих игроков, которых вы потеряли из-за правила ФИФА. Вы еще рассчитываете их хоть как-нибудь продать? Готовы ли, что ФИФА продолжит действие этого правила, и этих игроков вы потеряли уже безвозвратно?

– Никто не знает, какое решение примет ФИФА, все будет зависеть от этого, – резюмировал Палкин в интервью Tribuna.

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