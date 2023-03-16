Главный тренер "горожан" Пепа Гвардиола назвал четыре команды, которые, по его мнению, сейчас лучшие в европейском футболе. На первое место он поставил Наполи. Наставник итальянского клуба не оценил комплимент от коллеги.

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Я не чувствую гордости, я ничего не чувствую. Я знаю эту игру, которую все делают, чтобы давить на других. Ставим ли мы Наполи перед Манчестер Сити? Если они могут потратить 900 миллионов евро по сравнению с нашими 9 миллионами, на это должно быть причина. Слова Гвардиолы – это игра, направленная на то, чтобы сбить нас с ног» – цитирует Goal наставника неаполитанцев.

Напомним, что Наполи по сумме двух матчей одолел Айнтрахт (5:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов и впервые в своей истории вышел в четвертьфинал турнира. Также подопечные Спаллетти занимают первое место в турнирной таблице Серии А, опережая ближайшего преследователя на 18 очков.

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