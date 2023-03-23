Уже бывший главный тренер Львова Олег Дулуб высказался по поводу соучастия Беларуси в полномасштабном вторжении в Украину.

"Это испанский стыд. Это, прежде всего, для людей, имеющих совесть. Ты сопереживаешь и думаешь, что ты, значит, тоже где-то виноват.

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Где-то что-то сделал не так, если мы дошли до той точки, что с территории Беларуси летят ракеты в сторону Украины", – сказал Дулуб на YouTube-канале Закрутка.

Напомним, белорусского специалиста 21 марта уволили с поста главного тренера Львова. Ранее у наставника был опыт работы с Карпатами и Черноморцем.

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