"У нас есть тренер, который может тренировать 3 команды. Наш футбол на очень высоком уровне, если один тренер тренирует две сборные и клуб. Это что-то новое. Не знаю, что сказать. Такого я еще не видел. Это катастрофа.

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Согласился ли бы я совмещать должности в клубе и сборной? Никогда в жизни, я ведь нормальный человек. А тут еще молодежная сборная. Это надо иметь три головы, как у Змея Горыныча, чтобы каждая голова отвечала за что-то одно", – резюмировал Вернидуб в интервью Брутальному футболу.

Напомним, Ротань возглавляет молодежную сборную Украины и Александрию. Первым экзаменом для легенды Днепра во главе главной команды страны станет матч против Англии в отборе к Евро-2024 (26 марта).

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