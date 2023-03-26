"До сих пор не могу поверить, что забил два гола в своем дебютном матче! Для любого игрока это лучшее, что может произойти. Это награда за всю работу, которую вы выполняете ежедневно в течение всей карьеры.

Дубль и рекорд дебютанта в видеообзоре матча Испания – Норвегия – 3:0

Именно сейчас, когда я в эйфории, хочу поблагодарить свою жену, свою маму, своих детей. Они все приложили огромные усилия, чтобы поддержать меня, чтобы я был в сборной", – цитирует нападающего официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в матче против сборной Норвегии форвард Эспаньола вышел на поле на 81 минуте встречи. Через короткий промежуток времени он забил два мяча за национальную команду, что позволило ему стать старейшим футболистом за последние 17 лет, забившим в дебютном матче, и первым вышедшим на замену и оформившим дубль за Испанию в официальном поединке.

Сборная Испании следующий матч в рамках квалификации на Евро-2024 проведет 28 марта против сборной Шотландии.

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