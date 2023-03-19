"Ответственные не только клуб, менеджер и персонал. Игроки должны быть вовлечены в эту ситуацию, потому что пора изменить ее, если Тоттенхэм хочет измениться. Если они хотят продолжать в том же духе, они могут сменить менеджера, еще многих менеджеров, но ситуация не изменится. Поверьте мне.

Может быть, в прошлом что-то еще могло измениться. Но здесь мы уже давно к этому привыкли. Клуб несет ответственность за трансферный рынок, каждый тренер здесь несет ответственность. А игроки? Где игроки?

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По моему опыту я могу сказать вам, что если вы хотите быть конкурентоспособными, если вы хотите биться, вы должны улучшить этот аспект. И я могу вам сказать, что этот наш аспект очень, очень низкий. Я вижу футболистов, которые играют сами за себя. Потому что они привыкли к этому здесь, они просто привыкли. Они не играют здесь ради чего-нибудь важного. Они не хотят играть под давлением, они не хотят нервничать.

Впереди десять игр, и некоторые люди думают, что мы еще можем бороться. За что бороться с таким духом, таким отношением, такой отдачей? За что? За седьмое, восьмое, десятое место? 11 игроков выходят на поле. Но я вижу 11 эгоистов, я вижу тех, кто не хочет помогать друг другу и не вкладывает свое сердце. Я не привык к такому положению. Я очень расстроен, и каждый должен взять на себя ответственность.

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Гораздо лучше углубиться в проблему, потому что проблема в том, что еще раз мы показали – мы не команда. До сегодняшнего дня я предпочитал скрывать эту ситуацию и пытался говорить, улучшать настроение, ситуацию словами. Так было многократно.

Если сравнивать прошлый сезон и этот, то нам нужно прибавлять, но сейчас мы хуже в психологическом аспекте. Если вы не команда, все может перевернуться за несколько минут. Сегодня – типичная ситуация", – приводит слова Конте ВВС.

Напомним, Тоттенхэм занимает 4 место в АПЛ, что дает право на путевку в Лигу чемпионов, но у конкурентов есть два матча в запасе. "Шпоры" недавно играли в 1/8 финала ЛЧ, но отдали путевку в четвертьфинал Милану (0:1,0:0).

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