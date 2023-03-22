Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко рассказал, почему исполняющим обязанности наставника "сине-желтых" стал Руслан Ротань.

"Очень много игроков прошли через руки Руслана Ротаня. Он их очень хорошо знает.

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Да, мы ждем (вероятно, Сергея Реброва, – прим.)... У Ротаня сейчас есть работа в Александрии.

Брать тренера на одну игру... Для того, чтобы войти в этот путь, нужно время. А времени нет. Поэтому это обдуманное решение", – сказал Михайличенко в комментарии "Футбольному формату".

Напомним, 26 марта сборная Украины проведет первый официальный матч под руководством временного наставника Руслана Ротаня – против сборной Англии на Уэмбли. За три дня до этого – в четверг, 23 марта – украинская команда запланировала сыграть контрольную встречу с Брентфордом.

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