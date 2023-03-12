Главный тренер Александрии поделился мнением о самых влиятельных специалистах, работавших в УПЛ. Руслан Ротань признался, что также следит за лондонским Арсеналом.

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"Самый влиятельный, пожалуй, Де Дзерби, и надо отметить Мирчу Луческу. Мне нравится структура Де Дзерби, мне очень нравится его билд-ап. Я всегда слежу за его командой, играющей в АПЛ. Мне очень нравится наблюдать сейчас за Арсеналом. Я хочу тоже развиваться, учиться. Это одни из лучших тренеров в мире", – рассказал тернер в ТаТоТаке.

Напомним, что Руслан Ротань объединяет три должности – 41-летний специалист возглавляет Александрию, молодежную сборную Украины и исполняет обязанности главного тренера национальной команды.

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