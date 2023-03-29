"В Италии мы больше смотрим на чемпионаты Испании и Англии. Францию учитывают меньше, и это ошибка. Потому что когда начинаешь смотреть на Лигу 1 по-настоящему, то полностью меняешь свое мнение. Это захватывающий чемпионат, с прекрасными стадионами, талантливыми игроками, и если бы мне пришлось его описывать, то я бы сказал, что это суперсложно.

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Тут есть ПСЖ, которому в Италии нет аналогов, потому что сегодня он выше Интера или Ювентуса. Затем у вас есть три-четыре команды, которые, с точки зрения рабочей силы, имеют, пожалуй, лучшие качества в Италии, чем их французские эквиваленты. Но от 6-го места до последнего Лига 1 сильнее. Если завтра будет матч между Эмполи и Страсбуром, Страсбур уверенно выиграет. Реймс против Специи? Реймс победит. Когда ты едешь играть в Реймс, ты видишь трех-четырех игроков, которых хочешь взять с собой, то же самое в Страсбуре. В то время когда если Интер играет с Эмполи или Специей, я никого не возьму.

В Серии А есть разрыв, которого в чемпионате Франции нет. Другое принципиальное отличие заключается в том, что во Франции гораздо больше интенсивности. Потому что типология игроков другая – они молодые и физически сильные. В Италии интенсивности нет. Англичане покупают игроков в Лорьяне, а не в Италии. И это означает, что здесь есть игроки, которые имеют качества, чтобы вписаться в лучший футбол", – цитирует Тудора L'Equipe.

Напомним, в Италии Тудор тренировал Удинезе и Верону, а также был ассистентом Андреа Пирло в Ювентусе. С июля 2022 года хорват возглавляет Марсель.

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