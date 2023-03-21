"Мы должны посвятить себя игре и делать это как можно лучше. Если они решили, что это офсайд, значит так и было. Нужно принять это и никогда не сомневаться в системе.

Анчелотти имеет претензии к арбитрам из-за отмененного гола в ворота Барсы: "Вы думаете, что там был офсайд?"

Эта система выглядит более надежной, чем в других турнирах. Решения принимаются более объективно и быстрее. Пусть даже на два сантиметра – это офсайд. Все технологии, гарантирующие объективность, приветствуются", – цитирует защитника El Partidazo de COPE.

Напомним, что в 26-м туре Ла Лиги Барселона принимала мадридский Реал. Асенсио вывел свою команду вперед, но его гол отменили из-за офсайда после просмотра VAR. В итоге "сливочные" проиграли со счетом 1:2. Решение арбитра вызвало жаркие споры в испанской прессе.

Барселона одержала чемпионскую победу в драматической битве с Реалом – каталонцы оторвались на 12 очков.