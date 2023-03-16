Под занавес встречи защитник "красных" Костас Цимикас коснулся мяча рукой после рикошета от собственного бедра. Рефери Феликс Цвайер пошел смотреть повтор, но пенальти не назначил. Анчелотти согласен с этим решением, однако не понимает, почему днем ранее Ман Сити все же получил 11-метровый за руку защитника РБ Лейпциг Бенжамина Хенрикса.

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"После матча мы поговорили с Клоппом и согласились, что это не игра рукой. Также вспомнили сумасшедший пенальти, который поставили в ворота Лейпцига. С таким надо быть осторожным, потому что это уже не футбол. Такой пенальти в Лиге чемпионов... Я не думаю, что кто-то заметил касание рукой. Даже Гвардиола ничего не увидел, никто из игроков Сити не требовал пенальти", – приводит слова Анчелотти Goal.

Добавим, что Реал получил 3 пенальти в нынешней ЛЧ и все реализовал. Завтра в 13:00 состоится жеребьевка следующей стадии, на которой мадридцы узнают нового соперника.

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