Полузащитник "канониров" Александр Зинченко признался, что сказал Михаилу Мудрику после перехода последнего в Челси.

"Я ему сказал: все закончилось, уже неважно, что ты хотел перейти в Арсенал. Или чего хотели другие люди.

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Теперь ты – игрок Челси, имеешь долгосрочный контракт и только одну опцию. Только вперед вместе с новой командой.

Жаль, что Михаил не перешел в Арсенал, я этого хотел, но так складывается жизнь", – цитирует Зинченко Daily Mail.

Напомним, Арсенал считался главным претендентом на Мудрика, однако в последний момент в переговоры вмешался Челси, существенно повысил ставки и переманил украинца. Михаил в текущем сезоне провел за "синих" 7 матчей, в которых отметился 1 ассистом.

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