"Я форвард, и мне нравится забивать голы, но моя главная цель – помочь команде выигрывать. Это важнее, чем голы, которые я могу забивать. Я ориентируюсь не на цифры, а на помощь. Логично, если вы забиваете голы, вы также помогаете команде выигрывать матчи.

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Чемпионат Испании – это топ-лига. До сих пор я играл только в Украине, и это совсем другое. Здесь очень хороший уровень, очень хорошие команды и игроки высочайшего качества. Каждый матч разный, и мне очень нравится играть здесь.

Я просто стараюсь быть собой на поле и усердно работаю на тренировках. Я думаю, если ты так работаешь, то ты помогаешь команде. Мичел (главный тренер Жироны, – прим.) много рассказывает мне о том, чего он хочет от моей позиции в каждом поединке, потому что каждый соперник разный, и мы всегда делаем разные вещи в зависимости от матча. Я точно знаю, что должен делать в каждой игре", – цитирует Цыганкова L'ESPORTIU.

Напомним, Цыганков перешел в Жирону из Динамо в зимнее трансферное окно за 5 млн евро. В 7 матчах за испанцев он забил 3 гола и отдал 3 ассиста, сразу став важным игроком команды.

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