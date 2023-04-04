Защитник Эвертона Виталий Миколенко поразил своей игрой в матче против Тоттенхэма в рамках 29 тура АПЛ.

Шон Дайч включил украинца в заявку на матч против "шпор", но не доверил ему место в стартовом составе. Виталий Миколенко появился на поле только на 76-й минуте и доказал, что тренер зря проигнорировал его. Об этом свидетельствуют показатели защитника за 14 минут.

Статистика Николенко в матче Эвертон – Тоттенхэм:

касаний к мячу – 22;

точность передач – 86% (шесть из семи);

выигранные единоборства – пять из пяти;

отборы – пять;

выносы мяча – три;

перехват – один.

Despite only coming on in the 76th minute, Vitalii Mykolenko made the most tackles (5) during Everton's draw with Tottenham pic.twitter.com/qjcAjD7pMZ — WhoScored.com (@WhoScored) April 4, 2023

Несмотря на то, что у Миколенко провел на поле всего 14 минут, он получил отметку 7,5 от статистического портала SofaScore. 23-летний защитник провел в текущем сезоне 29 матчей во всех турнирах за Эвертон, но не отличился результативными действиями.

Напомним, что подопечные Дайча в следующем туре сыграют на выезде против Манчестер Юнайтед. Матч запланирован на 8 апреля. В настоящее время Эвертон занимает 15 место, имея в своем активе 27 очков. От зоны вылета команду отделяет один балл.

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