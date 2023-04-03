Эвертон принимает Тоттенхэма в рамках 29-го тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Эвертон – Тоттенхэм начнется в 22:00 по киевскому времени. Это будет встреча команд, одна из которых переродилась благодаря изменениям на тренерском мостике, а другая только начинает этот путь. Хотя у Кристиана Стеллини уже есть вполне успешный опыт управления, когда он подменял Антонио Конте, пока тот был в больнице.

Где смотреть матч Эвертон – Тоттенхэм? Просмотреть игру можно на ООТ-платформе Setanta Sports – официального транслятора АПЛ на территории Украины. Также этот матч покажут на телеканале Setanta Sports, входящем в спортивные пакеты на медиа-сервисах MEGOGO и Volia tv. Текстовую онлайн-трансляцию проведет "Футбол 24".

Виталий Миколенко не попадал в стартовый состав "ирисок" больше месяца. Сначала украинец пропускал матчи из-за травмы, а затем Шон Дайч доверял другим игрокам, поскольку наш земляк не успел вернуть оптимальные кондиции. Сегодня Миколенко также остался на скамейке запасных.

Эвертон – Тоттенхэм: стартовые составы на матч АПЛ:

Эвертон: Пикфорд – Пикфорд –Тарковски, Годфри, Кин, Коулмен – Онана, Дукуре, Гейе, Макнил, Ивоби – Грей

Тоттенхэм: Льорис – Дайер, Ромеро, Лангле – Порро, Скипп, Хейберг, Перишич – Кулусевски, Кейн, Сон