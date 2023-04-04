Эвертону удалось спастись в матче 29 тура АПЛ с Тоттенхэмом (1:1). Смотрите голы и обзор встречи на Футбол 24.

Центральный защитник Эвертона Майкл Кин "привёз" пенальти в собственные ворота в середине второго тайма при счёте 0:0 – пятый номер сфолил на Кристиане Ромеро, и Харри Кейн реализовал приговор.

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Матч шёл к своему логическому завершению, а Кин – к статусу антигероя встречи. Но на 90-й минуте защитнику удался точный и пушечный удар с дальней дистанции. Так "ириски" сравняли счёт.

Встреча на Гудисоне стала более яркой благодаря двум удалениям. Примечательно, что обе прямые красные карточки – Абдулаю Дукуре и Лукасу Моуре – были показаны за фолы против авторов обоих голов этой встречи.