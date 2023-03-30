Йовичевич лидирует в УПЛ по интересному показателю, Луческу вне первой пятерки
Украинская Премьер-лига поделилась промежуточной тренерской статистикой по количеству голевых замен.
Игор Йовичевич лидирует по этому показателю. Он в течение 17 игр выпустил 9 игроков, отличившихся голом после выхода на замену, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Главный тренер Зари Патрик ван Леувен имеет в своем активе шесть таких действий, а наставник СК Днепр-1 Александр Кучер – пять. В первую пятерку перед увольнением из Львова попал Олег Дулуб, выполнивший 4 успешных замены. Столько же у Юрия Гуры, возглавлявшего Александрию в первой части чемпионата.
Всего в текущем сезоне УПЛ хотя бы одну голевую замену выполнили 20 тренеров. 20-м как раз стал коуч Ингульца Сергей Ковалец в 18-м туре.