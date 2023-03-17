"Случилось то, что одна команда была лучше нас, и это был Фейеноорд. Должны поздравить Фейеноорд с хорошей игрой. Бывают такие дни, это – футбол. За последнее время есть примеры и Манчестер Юнайтед, и РБ Лейпциг. Мы как минимум забили гол, а они даже не забили, поэтому и лучшие нас команды проигрывают. Это один день, который должен пройти как тренер. И хочу попросить прощения у украинских болельщиков, которые надеялись на нас, на сегодняшний проход. К сожалению, получился такой матч.

Должны сделать много выводов, где я возьму ответственность на себя как тренер, не прячась за этим результатом. Но мы отдали максимум сил, которые имели сегодня. Просто отдали ребята все силы. Этого не было достаточно, и это было видно в каждом единоборстве – наказывали нас за каждую ошибку. Это был определяющий фактор.

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При 2:0 мы имели несколько моментов, когда могли зайти в игру, – две возможности Судакова. Но третий гол с пенальти – это было слишком психологично, чтобы мы оставались все время в игре. Это для нас первый опыт, десятый матч в нынешнем евросезоне, в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Были и ключевые матчи за проход: с Селтиком, когда вышли из группы, потом Ренн обыграли. Но сегодня мы попали на лучшую команду, у которой то, что били по воротам, – все залетело.

И должны отдать должное, потому что Фейеноорд – это топ-команда на сегодня. А мы счастливы, что прошли этот путь: первый год в таких условиях, где мы живем, где путешествуем по 24 часа на матч, что мы отдали полностью все силы. А Фейеноорд поздравляю с хорошей игрой, с хорошей командой и желаю вам успехов.

Аплодисменты нидерландской публики? Это – уважение. Вы имеете респект к нам, и видно, что спортивная культура у вас очень высокая, вы уважаете оппонента. Мы старались не сыграть на ноль. И тот гол нам символически дал силу, что мы не проиграли всухую, как РБ Лейпциг или Манчестер Юнайтед. И мы можем только поблагодарить вас за то, что чувствуем вашу поддержку.

Болельщики были достаточно громкими, феерическая атмосфера здесь, но в конце через аплодисменты отдали должное и нашей команде – не только за сегодняшний матч, не только за это противостояние, но, я думаю, за тот путь, что мы прошли как абсолютные аутсайдеры. Без этих 15 легионеров, играя сейчас молодыми украинскими талантами, которые вскоре будут лидерами украинской сборной.

Мы сейчас ориентируемся на чемпионат – так же, как и вы, хотя ваша евроарена продолжается. А наш приоритет сейчас меняется: заканчивается еврокампания, фокусируемся на чемпионате. У нас сейчас тоже три очка разница, идем на первом месте, и для нас приоритет – чемпионство", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

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