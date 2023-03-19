"Прежде всего сегодня победа была очень важной с точки зрения турнирной таблицы, с точки зрения последнего поединка перед паузой, где всегда тяжело играть. Такие матчи я называю "на чемоданах", где несколько человек думают о сборной, многие из нас не видели семьи. Очень трудно играть такие матчи, особенно в последний период, когда из-за их насыщенности мы просто истощены физически и ментально.

Шахтер – Рух – 2:0 – видео голов и обзор матча

Сегодня это было очень заметно, особенно во втором тайме. Действительно, ребята уже не имели сил даже бегать, но на характере выдержали. Мы добыли огромную победу и важные три очка. Конечно, такие поражения-провалы, скажем так, как в матче с Фейеноордом, помогают в будущих победах. Мы сделали выводы, сыграли с действительно хорошей командой, но, думаю, такие ситуации работают на тебя и готовят к победам.

Как по мне, провал – это не противоположность успеха, провал – это часть успеха. Ты должен провалиться, чтобы быть успешным. Воспринимаем эту ситуацию, где оппонент был лучше, но результат является высоким на самом деле. Мы так далеко зашли, что попали в опасную зону с хорошими оппонентами. Мы были против команды, которая сейчас является одной из лучших на домашнем стадионе в Европе.

Здесь мы поставили точку, но восьмимесячное путешествие было хорошим. У нас остается еще два месяца и 13 матчей-финалов, чтобы дойти до поставленной цели. Еще раз поздравляю ребят с победой, сейчас уходим на заслуженный отдых, а сборники заслуживают играть за сборные.

Игра новичка Гочолейшвили? Сегодня из новичков играл не только Гочолейшвили, но и Келси. Конечно, мы хотели дать ощущение официальной игры с самого начала, темпа и ритма УПЛ, чтобы они познакомились с игроками и притерлись к нашим футболистам, чтобы в будущем были более сыгранными. Глаза у обоих были большие и мандраж тоже присутствовал как у одного, так и у другого, но это нормальное явление.

Во втором тайме обоим захотели дать паузу, ведь они играли сердцем. Думаю, в будущем эти игроки должны принести пользу, потому что мы говорим о характерных игроках. Габаритный Кевин, первый мяч – это его мяч, когда забил Коля Матвиенко. Кевин – хороший, габаритный форвард, который берет игру на себя. Ему всего 18 лет, поэтому имеет большое будущее. Таких характеристик на рынке в целом мало: высокий, быстрый, мощный, левша.

А Георгий Гочолейшвили – характерный латераль, который имеет физические способности. Повторюсь: есть хорошая конкуренция с Коноплей, поэтому будет интересно. Очень важно, чтобы все были готовы, именно поэтому сегодня мы дали почувствовать им УПЛ", – цитирует Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Шахтер обыграл Рух и возглавил УПЛ – юбилей Йовичевича, странное "воскресение" травмированного сборника