"Как война в Украине повлияла на разгромное поражение Шахтера? Я бы фокусировался на футболе и отдал должное Фейеноорду за то, что они сыграли сегодня лучший матч за нас. И это очевидно по результату. Отмазываться и искать причины, может, несерьезно с моей стороны, потому что я тренер, но этот вопрос имеет свой смысл.

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Действительно, очень тяжело тренироваться на данный момент, и, как вы знаете, небо закрыто, мы не можем между двумя матчами самолетом добираться, поэтому едем автобусом. И намного дольше путешествие длится: 20 часов добирались на матч с Кривбассом, 24 часа сюда, в Роттердам. Но это не причина поражения.

Я говорю еще раз, что сыграли против команды, которая сегодня была лучше нас. Это хороший урок. И мы должны гордиться тем периодом на евроарене, что мы прошли от первого матча с РБ Лейпциг, где на нас просто не ставили даже один евро, что мы имеем шанс выйти из группы. Поэтому ребята заслужили только похвалу, и мы сегодня завершаем европутешествие, за которое в первый год можем сказать "чапо" – "снимаю шляпу", – приводит слова Йовичевича официальный сайт Шахтера.

Напомним, встреча "горняков" с Фейеноордом завершилась сплошным кошмаром для украинской команды, которая уступила со счетом 1:7.

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