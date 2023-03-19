Ювентус оказался сильнее Интер в дерби Италии в 27-м туре Серии А. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Всеитальянское дерби началось довольно вяло – команды контролировали мяч в центре поля, не особо пытаясь продвигаться к чужим воротам. Больше игру контролировал Интер, но неожиданно именно Ювентус вышел вперед. Рабьо и Влахович прорывались по центру, француз заметил Костича слева и отдал на серба, а тот вошел в штрафную и застал врасплох Онана ударом в дальний угол.

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Мяч вполне могли отменить, поскольку в атаке было аж два момента, в которых можно было назначить фол за игру рукой – сначала у Рабьо, а затем у Влаховича. После длительной паузы гол таки засчитали. Хватало и эмоций – игроки Интера возмущались решению судьи в моменте с голом, но после этого успокоились.

Старт второго тайма был за Ювентусом, но Интер постепенно перехватил инициативу, прижав "Старую синьору" к воротам Щенсны. Впрочем, моменты удавалось создать крайне редко. Так, Чалханоглу получил передачу в удобной позиции, но плохо обработал мяч, после чего защитник успел сыграть в подкате. Под конец встречи Мхитарян попытался забить издали, но не хватало точности. Туринцы таки сумели удержать победный счет. Сразу после финального свистка вспыхнули страсти – арбитр показал красную карточку Д'Амброзио.

В итоге, Ювентус набрал 41 пункт и остался седьмым, а Интер с 50 очками расположился на третьей строчке.

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