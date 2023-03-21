"Как фамилия мальчика?": Петраков в экстазе от игрока из чемпионата России
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков пытается стать своим в новом коллективе.
"Орлы" готовятся к старту отбора на Евро-2024. Впереди у них матч против Турции, который состоится 25 марта в Ереване.
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Коллектив тренируется вместе уже 3 дня. Сегодня пресс-служба сборной Армении опубликовала видео с занятия, на котором хавбек российского Краснодара Эдуард Сперцян красиво забивает.
Очень эмоционально на удар отреагировал Александр Петраков. "Как фамилия мальчика, а?! Мальчик, как тебя зовут?! А... Чудо", – кричал украинский тренер.
Кроме Сперцяна, бывший тренер сборной Украины вызвал еще 3 армян, играющих на России – Георгия Арутюняна (Краснодар-2), Хорена Байрамяна (Ростов) и Наира Тикнизяна (Локомотив).