"Орлы" готовятся к старту отбора на Евро-2024. Впереди у них матч против Турции, который состоится 25 марта в Ереване.

Петраков сделал неоднозначное заявление: "Футбол не должен политизироваться"

Коллектив тренируется вместе уже 3 дня. Сегодня пресс-служба сборной Армении опубликовала видео с занятия, на котором хавбек российского Краснодара Эдуард Сперцян красиво забивает.

Очень эмоционально на удар отреагировал Александр Петраков. "Как фамилия мальчика, а?! Мальчик, как тебя зовут?! А... Чудо", – кричал украинский тренер.

Кроме Сперцяна, бывший тренер сборной Украины вызвал еще 3 армян, играющих на России – Георгия Арутюняна (Краснодар-2), Хорена Байрамяна (Ростов) и Наира Тикнизяна (Локомотив).