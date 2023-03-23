"Да какие могут быть сюрпризы? У нас все понятно и стартовый состав известен. Просто надо дать возможность людям сыграться, потому что те кадровые проблемы, которые есть... Выходят все живые и пытаются биться. Я думаю, что в первом тайме мы увидим тот стартовый состав, который будет играть в матче против Англии.

Сборная Украины отрабатывала новый элемент перед секретным спаррингом

Дай бог, чтобы все обошлось без травм, пацаны немного сыгрались, поняли, что там должно быть, где и как. Возможно, тренерский штаб внесет уже перед игрой какие-то кадровые коррективы, одну-две может сделать Ротань. А так, что можем ждать? Ну, играем и играем. Лучше бы не играли, честно говоря", – поделился Цыганык в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, уже сегодня Украина сыграет спарринг с Брентфордом за закрытыми дверями в 19:00. Игру не будут показывать онлайн, но результат и видеофрагменты будут пост-фактум доступны на ресурсах УАФ.

Брентфорд – Украина: анонс товарищеского матча