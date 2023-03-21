– Зимой в Полесье сватали динамовцев Влада Супрягу и Александра Андриевского.

– Я честно скажу и открыто: мы не вели переговоры с этими футболистами.

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– За период вашей работы в Полесье иностранцев не было. Это ваша позиция или так складывается?

– Я не смотрю на возраст и страну. Кроме России и поддерживающих ее стран. На сегодняшний день я не вижу иностранца, который бы был сильнее наших футболистов. Это не означает, что в будущем легионеров в Полесье не будет. Всему свое время.

– Трудно пригласить игрока в Житомир?

– Действительно, с этим проблемы. Для этого мы и собрались, чтобы в будущем о Полесье знали. Сейчас уже многое знают. Нужно добиться результата, чтобы люди знали о нашей команде. Чтобы мы их не убеждали, уговаривали, а у них было большое желание играть в Житомире, – цитирует Калитвинцева Sport.ua.

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