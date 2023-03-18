Тоттенхэм выиграл первый тайм благодаря дебютному голу новичка Педро Порро. Впрочем, "шпоры" пропустили уже на 41-й секунде после выхода из раздевалок – экс-звезда Арсенала Тео Уолкотт прострелом нашел Че Адамса.

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Со второй попытки Тоттенхэм организовал себе 2 гола преимущества. Кейн забил головой, а Перишич роскошным ударом от газона довел дело до 3:1. Не хватило и этого. Уолкотт добавил к ассисту гол, после чего команде Конте напакостил еще один экс-игрок Арсенала. Мейтленд-Найлс заработал пенальти, подставившись под глупый фол Сара. Уорд-Праус с "точки" пробил четко - 3:3.