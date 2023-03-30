Лидер "канониров" Мартин Эдегор поделился мыслями по поводу игры Александра Зинченко, который переехал в Лондон только летом.

"Как только Зинченко прибыл в клуб, то каждый понял, что он даст нам что-то особенное. Невероятный игрок, очень качественный на мяче. А еще он – победитель, всегда хочет выигрывать.

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Он каждый день дает много энергии, отдается на 100%, сражается за команду. У него много страсти к игре", – приводит слова Эдегора TBR Football.

Заметим, что Арсенал идет на вершине турнирной таблицы АПЛ, опережая Манчестер Сити на 8 очков. Зинченко присоединился к этому: 21 матч, один гол и две результативные передачи.

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