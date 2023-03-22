Защитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев признался, что его родители не собираются покидать Херсон после деоккупации.

"Родители остаются в Херсоне, там обстрелы постоянно. В мою школу (№ 57 в микрорайоне Остров – прим. Футбол 24) попали неделю назад, я фото увидел в интернете, что прямо...

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Я свой класс увидел, там прямо в переднюю часть школы снаряд прилетел, а от моей школы дом буквально в метрах 50, не больше. Потому, конечно, переживаю. Они не хотят уезжать оттуда, помогают тем, кто не может себе помочь. Уже привыкли к этой ситуации. Хотят быть дома", – сказал футболист vZbirna.

Напомним, русские войска захватили Херсон в первые дни полномасштабной войны. 11 ноября ВСУ вошли в город и вернули его под контроль Украины. Родители Караваева во время оккупации оставались в населенном пункте.

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