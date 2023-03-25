Товарищеские матчи 25 марта 2023

Верес – Карпаты Львов – 0:3

Голы: Тлумак, 24, Лебеденко, 49 (авт), Дуць, 78

СК Днепр-1 – Металлист – 3:3

Голы: Когут, 27, Матаррита, 30, Пурита, 59 – Прядун, 29, 43, Рязанцев, 67

Верес на Авангарде принимал львовские Карпаты. Фанаты обеих команд за время игры собрали 152 тысяч гривен для раненых защитников Украины, которые проходят реабилитацию в одном из военных госпиталей.

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Поединок завершился уверенной победой "зелено-белых". Счет в середине первого тайма ударом с лета открыл Тлумак-младший. В перерыве на поле вышел Александр Лебеденко, быстро поразивший собственные ворота. Точку в поединке после розыгрыша углового поставил Игорь Дуць. 0:3 – Верес после серии неудач в УПЛ не выиграл и в благотворительной встрече.

В другом поединке СК Днепр-1 и Металлист забили 6 голов на двоих. Матаррита и Пурита восстановились после травм и сразу же забили по голу. Еще один мяч за команду Кучера оформил Когут. Металлист ответил дублем Прядуна и точным ударом Рязанцева – 3:3.

Напомним, УПЛ после паузы возобновится 1 апреля. Еще через неделю старт возьмет и Первая лига.