Карпаты разбили Верес в благотворительном матче, СК Днепр-1 устроил перестрелку с Металлистом: спарринги клубов УПЛ
В ходе паузы на матчи национальных сборных украинские клубы провели контрольные поединки.
Товарищеские матчи 25 марта 2023
Верес – Карпаты Львов – 0:3
Голы: Тлумак, 24, Лебеденко, 49 (авт), Дуць, 78
СК Днепр-1 – Металлист – 3:3
Голы: Когут, 27, Матаррита, 30, Пурита, 59 – Прядун, 29, 43, Рязанцев, 67
Верес на Авангарде принимал львовские Карпаты. Фанаты обеих команд за время игры собрали 152 тысяч гривен для раненых защитников Украины, которые проходят реабилитацию в одном из военных госпиталей.
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Поединок завершился уверенной победой "зелено-белых". Счет в середине первого тайма ударом с лета открыл Тлумак-младший. В перерыве на поле вышел Александр Лебеденко, быстро поразивший собственные ворота. Точку в поединке после розыгрыша углового поставил Игорь Дуць. 0:3 – Верес после серии неудач в УПЛ не выиграл и в благотворительной встрече.
В другом поединке СК Днепр-1 и Металлист забили 6 голов на двоих. Матаррита и Пурита восстановились после травм и сразу же забили по голу. Еще один мяч за команду Кучера оформил Когут. Металлист ответил дублем Прядуна и точным ударом Рязанцева – 3:3.
Напомним, УПЛ после паузы возобновится 1 апреля. Еще через неделю старт возьмет и Первая лига.