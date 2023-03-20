После финального свистка матча Барселона – Реал (2:1) правый защитник гостей Дани Карвахаль отправился на поиски третьего вратаря Барселоны Арнау Тенаса, чтобы выяснить с ним отношения.

Карвахаль положил Тенасу руку на шею и что-то сказал.

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Как информирует Mundo Deportivo, после того как Жорди Альбе удалось развести соперников по сторонам, Карвахаль сказал в адрес Тенаса нелицеприятную фразу, которая буквально взбесила вратаря Барсы. Сообщается, что после этого сразу четверо человек – Рональд Араухо, Антонио Рюдигер, Жорди Альба и представитель персонала Реала – были вынуждены удерживать голкипера, который порывался поквитаться с Карвахалем.

Согласно источнику, ранее Карвахаль уже занимался провокациями, вследствие которых судья удалял игрока соперника. Так, в товарищеском матче с Атлетико Дани спровоцировал Диего Косту, после чего оба игрока были изгнаны с поля.

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