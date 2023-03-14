Руководство ПСЖ продолжает воплощать в жизнь план по расширению влияния в футбольной индустрии.

Qatar Sports Investments, которому принадлежит ПСЖ, нацелился на покупку еще одного клуба. Как сообщает El Partidazo de COPE, катарцы начали переговоры с Малагой. Испанский клуб выступает во втором дивизионе.

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QSI планирует приобрести 51% акций команды. Эмиру Тамиму Аль-Тани придется заплатить около 9 миллионов евро. Отметим, что Малагой с 2010 года владеет катарский бизнесмен шейх Абдулла Аль-Тани. Он является субъектом международного ордера на арест за то, что он не явился в следственный суд за фактами отмывания денег, недобросовестного администрирования и растрат в октябре 2022 года.

Напомним, что летом катарская группа приобрела акции португальской Браги. QSI сохраняет заинтересованность в покупке топ-клуба в АПЛ. Нассер Аль-Хелаифи встречался с представителями Тоттенхэма, но договориться не удалось.

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